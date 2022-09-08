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Автомобиль вылетел с дороги и загорелся: водитель погиб на месте

BNS
Автомобиль вылетел с дороги и загорелся: водитель погиб на месте
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Спасатели.
Спасатели. Фото: Marko Saarm

В Вильяндимаа в среду вечером погиб водитель вылетевшего с трассы и загоревшегося автомобиля.

В Центр тревоги в среду в 17.06 поступило сообщение о том, что в деревне Пыльде волости Мульги вылетел с трассы и загорелся автомобиль. Водитель смог выбраться из автомобиля, но к моменту прибытия на место происшествия экстренных служб скончался, сообщила в четверг пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Спасатели потушили мотор горевшего автомобиля. Находившаяся в автомашине собака передана в приют.

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