В Вильяндимаа в среду вечером погиб водитель вылетевшего с трассы и загоревшегося автомобиля.
Автомобиль вылетел с дороги и загорелся: водитель погиб на месте
Автомобиль вылетел с дороги и загорелся: водитель погиб на месте
В Центр тревоги в среду в 17.06 поступило сообщение о том, что в деревне Пыльде волости Мульги вылетел с трассы и загорелся автомобиль. Водитель смог выбраться из автомобиля, но к моменту прибытия на место происшествия экстренных служб скончался, сообщила в четверг пресс-служба Лыунаского спасательного центра.
Спасатели потушили мотор горевшего автомобиля. Находившаяся в автомашине собака передана в приют.
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