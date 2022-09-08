Автомобиль вылетел с дороги и загорелся: водитель погиб на месте

В Центр тревоги в среду в 17.06 поступило сообщение о том, что в деревне Пыльде волости Мульги вылетел с трассы и загорелся автомобиль. Водитель смог выбраться из автомобиля, но к моменту прибытия на место происшествия экстренных служб скончался, сообщила в четверг пресс-служба Лыунаского спасательного центра.