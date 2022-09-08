США увеличат свое военное присутствие в Эстонии и других странах Балтии

Встреча Певкура и Остина состоялась в четверг в Германии, на авиабазе ВВС в Рамштайне, в рамках совещания контактной группы по оказанию помощи Украине.

«Министр обороны Остин заверил, что, в соответствии с договоренностями саммита НАТО в Мадриде, США в ближайшее время увеличат ротацию своих подразделений в Эстонии и других Балтийских странах. Это сильный сигнал о сохраняющемся присутствии США в регионе, который поможет усилить наши общие усилия по сдерживанию на восточном фланге НАТО», – подчеркнул Певкур.

Как передала BNS пресс-служба Министерства обороны, на состоявшейся в Рамштайне пятой встрече представители более чем 40 стран на уровне министров обороны обсудили вопросы дальнейшей помощи Украине. Одной из наиболее эффективных форм оказания поддержки сражающейся стране стало обучение украинских военнослужащих.

По словам министра Ханно Певкура, Эстония продолжит помогать Украине как поставками вооружений, так и обучением украинских военнослужащих в расширенном объеме.

За время с начала войны в Украине Эстония направила стране военной помощи в объеме 250 миллионов евро, что составляет одну треть оборонного бюджета Эстонии. Одобренный правительством в августе очередной пакет помощи Украине включает в себя как поставки вооружений, так и обучение личного состава, а также отправку в Украину второго по счету полевого госпиталя, укомплектованного в сотрудничестве с Германией.

Второй по счет полевой госпиталь будет доставлен в Украину уже в ближайшее время. Участие в этом проекте принимает также НКО Slava Ukraini вкладом на сумму в 120 000 евро.

Встреча на авиабазе Рамштайн – международная конференция, организованная США и в первый раз состоявшаяся 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. Целью встречи было обсуждение российского вторжения в Украину, в частности украинских оборонных возможностей, а также обещание и координация дальнейшей поддержки Украины, в том числе после войны. В нем приняли участие представители и высокопоставленные чиновники из более чем 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС, а также страны Африки и Азии.