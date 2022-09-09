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На ремонт жилья для украинских беженцев планируется выделить несколько миллионов

BNS
На ремонт жилья для украинских беженцев планируется выделить несколько миллионов
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Украинские военные беженцы размещены на корабле Tallink Isabelle.
Украинские военные беженцы размещены на корабле Tallink Isabelle. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство финансов ходатайствует о выделении пяти миллионов евро из целевого резерва на ремонт квартир для украинских военных беженцев. Средства будут распределены через местные самоуправления.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что пять миллионов евро были выделены в целевой резерв дополнительным госбюджетом 2022 года. Средства предназначены на компенсацию расходов по оказанию неотложной помощи беженцам и на покрытие расходов по их размещению.

В частности, эти средства будут направлены на ремонтные работы небольших объемов по приведению в порядок жилых помещений, выделенных беженцам в случае, если предоставленное для постоянного проживания жилье находится в неудовлетворительном состоянии.

Местные самоуправления могут ходатайствовать о выделении таких пособий из расчета 300 евро на квадратный метр жилья. Самофинансирование для подобных мер поддержки не требуется.

Пособия можно использовать на покрытие необходимых расходов в период с 30 ноября этого года по 31 декабря 2023 года. Ходатайства о выделении пособия следует направить до 30 ноября этого года.

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