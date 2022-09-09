Министерство финансов ходатайствует о выделении пяти миллионов евро из целевого резерва на ремонт квартир для украинских военных беженцев. Средства будут распределены через местные самоуправления.
На ремонт жилья для украинских беженцев планируется выделить несколько миллионов
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что пять миллионов евро были выделены в целевой резерв дополнительным госбюджетом 2022 года. Средства предназначены на компенсацию расходов по оказанию неотложной помощи беженцам и на покрытие расходов по их размещению.
В частности, эти средства будут направлены на ремонтные работы небольших объемов по приведению в порядок жилых помещений, выделенных беженцам в случае, если предоставленное для постоянного проживания жилье находится в неудовлетворительном состоянии.
Местные самоуправления могут ходатайствовать о выделении таких пособий из расчета 300 евро на квадратный метр жилья. Самофинансирование для подобных мер поддержки не требуется.
Пособия можно использовать на покрытие необходимых расходов в период с 30 ноября этого года по 31 декабря 2023 года. Ходатайства о выделении пособия следует направить до 30 ноября этого года.