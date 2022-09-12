Вт, 13.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Полиция задержала подозреваемого в сексуальных преступлениях

rus.postimees.ee
Полиция задержала подозреваемого в сексуальных преступлениях
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1

В понедельник полиция просила помощи в установлении личности мужчины, который подозревается в сексуальных преступлениях, совершенных в отношении детей в Тарту. Во вторник стражи порядка сообщили, что задержали его.

«Благодаря публикации в СМИ со вчерашнего по сегодняшний день полицейским поступило много сообщений, благодаря которым удалось установить личность разыскиваемого человека», - сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Его задержали сегодня утром и доставили в учреждение заключения. «Если у кого-то есть претензии к задержанному, по-прежнему просим сообщать об этом в полицию», - добавили в Лыунаской префектуре.

Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства. Полиция просит всех, у кого есть важная информация о человеке, изображенном на фотографиях, сообщить об этом по телефону 5306 2744 или по электронной почте louna.lkg.list@politsei.ee.

Ключевые слова
Наверх