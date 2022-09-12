Фото ⟩ Полиция задержала подозреваемого в сексуальных преступлениях

«Благодаря публикации в СМИ со вчерашнего по сегодняшний день полицейским поступило много сообщений, благодаря которым удалось установить личность разыскиваемого человека», - сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Его задержали сегодня утром и доставили в учреждение заключения. «Если у кого-то есть претензии к задержанному, по-прежнему просим сообщать об этом в полицию», - добавили в Лыунаской префектуре.