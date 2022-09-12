В понедельник полиция просила помощи в установлении личности мужчины, который подозревается в сексуальных преступлениях, совершенных в отношении детей в Тарту. Во вторник стражи порядка сообщили, что задержали его.
Фото ⟩ Полиция задержала подозреваемого в сексуальных преступлениях
Полиция задержала подозреваемого в сексуальных преступлениях
«Благодаря публикации в СМИ со вчерашнего по сегодняшний день полицейским поступило много сообщений, благодаря которым удалось установить личность разыскиваемого человека», - сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Его задержали сегодня утром и доставили в учреждение заключения. «Если у кого-то есть претензии к задержанному, по-прежнему просим сообщать об этом в полицию», - добавили в Лыунаской префектуре.
Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства. Полиция просит всех, у кого есть важная информация о человеке, изображенном на фотографиях, сообщить об этом по телефону 5306 2744 или по электронной почте louna.lkg.list@politsei.ee.