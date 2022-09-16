ВЯЙНО РАЯНГУ ⟩ Эстонский язык: перезагрузка

Для преобразования школ с русским языком обучения необходимо принять меры, реализация которых требует времени. Я не уверен, что установленные коалиционным соглашением цели будут реализованы в срок. Начать следовало бы с учителей, способных преподавать эстонский на хорошем уровне. Но обучение эстонскому – это, конечно, только одна, хотя и важная часть перехода на эстонский язык обучения.
Мое видение будущего эстонской системы образования предполагает, что во всех образовательных учреждениях страны от дошкольных детских учреждений до вузов преподавание идет на эстонском языке. Как в Германии – на немецком.
Во время принятия эстонского Закона о языке высшее образование в Украине было на русском, и только педагогические специальности на украинском. Родители отдавали своих детей в русскоязычные общеобразовательные школы, чтобы им было комфортнее поступать в вузы. Я помню, какие сложности были в украинских вузах при переходе на украинский язык из-за отсутствия необходимой терминологии. Но украинцы преуспели в переводе высшего образования на украинский. Эти упущения Украины и других союзных республик, связанные в те времена с русским языком, не должны повторить наши вузы из-за чрезмерного увлечения английским языком.
В общеобразовательных школах частью эстоноязычного учебного процесса могли бы стать уроки других языков и культур. Это позволило бы объединить представителей разных стран и культур, обучающихся в разных классах, на одном уроке. В Германии, например, при назначении учителей по таким предметам исходят из межгосударственных договоренностей, которые регулируют, из какой страны будет учитель, кто будет оплачивать его работу и т.д.
Я надеюсь, что наши политики, чиновники и работники образования в конце концов реализуют переход школьной системы Эстонии на эстонский язык обучения, чтобы мы, наконец, смогли в полной мере следовать Закону о языке.