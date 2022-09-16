Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

ТАЛЛИНН

Молодой обаятельный авантюрист Егор Глумов решает построить карьеру и добиться высокого положения в обществе. Используя всевозможные средства и манипуляции, он идет к цели, записывая свои честные мнения и мысли в дневник. В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля... Спектакль «Мудрец» – современная сценическая версия комедии Александра Островского от молодого греческого режиссера, выпускника режиссерского факультета ГИТИСа Георгия Кутлиса, ученика Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича. Жанр спектакля определен как «анти-манифест в виде маскарадной комедии».

Экскурсия знакомит с городом глазами аптекаря Мельхиора и объясняет нюансы создания исторического фильма. Можно ли вообще изобразить Таллинн XV века? Экскурсия начнется у артиллерийской башни Кик-инде-Кёк. Оттуда через Тоомпеа, принадлежавший рыцарям Ордена, переместится в нижний город, которым правили ганзейские купцы. По пути экскурсанты посетят 600-летнюю Ратушную аптеку, попробуют аптечную настойку и Panis Martius. Прогулка закончится в Таллиннском музее городской жизни, где представлены находки XV века из частных коллекций.

Сюжет основан на сказках Сергея Козлова и реальных письмах, которые зрители написали своим родителям. Спектакль философский: он затрагивает вечные ценности и помогает зрителям выходить из сложных ситуаций. Каждый может увидеть свое решение. Попробуйте расслабиться и понаблюдать за всем, что будет происходить, как на сцене, так и внутри вас. У спектакля нет единого сюжета и цельной истории, к которой, возможно, вы привыкли. Скорее, это разговор с хорошим другом – без цели, но ради удовольствия. Пусть на один час весь мир подождет, а вас не будут отвлекать звонками и сообщениями.