Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 16 по 23 сентября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Маскарадная комедия «Мудрец»
● 16 сентября в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Молодой обаятельный авантюрист Егор Глумов решает построить карьеру и добиться высокого положения в обществе. Используя всевозможные средства и манипуляции, он идет к цели, записывая свои честные мнения и мысли в дневник. В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля... Спектакль «Мудрец» – современная сценическая версия комедии Александра Островского от молодого греческого режиссера, выпускника режиссерского факультета ГИТИСа Георгия Кутлиса, ученика Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича. Жанр спектакля определен как «анти-манифест в виде маскарадной комедии».
Экскурсия «По следам фильма "Аптекарь Мельхиор"»
● 17 сентября в 13:30, артиллерийская башня Кикин-де-Кёк (Команданди теэ, 2)
Экскурсия знакомит с городом глазами аптекаря Мельхиора и объясняет нюансы создания исторического фильма. Можно ли вообще изобразить Таллинн XV века? Экскурсия начнется у артиллерийской башни Кик-инде-Кёк. Оттуда через Тоомпеа, принадлежавший рыцарям Ордена, переместится в нижний город, которым правили ганзейские купцы. По пути экскурсанты посетят 600-летнюю Ратушную аптеку, попробуют аптечную настойку и Panis Martius. Прогулка закончится в Таллиннском музее городской жизни, где представлены находки XV века из частных коллекций.
Спектакль «неСказки для взрослых»
● 17 сентября в 19:00, Маардуский центр культуры (Кеэмикуте, 12b, Маарду)
Сюжет основан на сказках Сергея Козлова и реальных письмах, которые зрители написали своим родителям. Спектакль философский: он затрагивает вечные ценности и помогает зрителям выходить из сложных ситуаций. Каждый может увидеть свое решение. Попробуйте расслабиться и понаблюдать за всем, что будет происходить, как на сцене, так и внутри вас. У спектакля нет единого сюжета и цельной истории, к которой, возможно, вы привыкли. Скорее, это разговор с хорошим другом – без цели, но ради удовольствия. Пусть на один час весь мир подождет, а вас не будут отвлекать звонками и сообщениями.
Концерт певицы LP (Laura Pergolizzi)
● 22 сентября в 20:00, Саку Суурхалль (Палдиское шоссе, 104б)
Американская певица и сонграйтер LP (Эль Пи) очаровала слушателей по всему миру. Без сомнения, ее произведения также очень популярны и у нас. LP получила известность в Европе с платинового хита Lost on You, который в 2016 году буквально взорвал музыкальные чарты по всей Европе, особенно в Балтии, Польше, Греции и Италии. Но LP – это вовсе не история одного хита: и ее четыре альбома, и множество синглов, размещенных в стриминг-сервисе Spotify, собирают миллионы прослушиваний.
Музыкальный спектакль «Моя прекрасная леди»
● 22 и 23 сентября в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Главные роли в спектакле исполняют эстонская оперная певица Элина Нечаева и ведущий актер Русского театра Александр Ивашкевич. Художником по костюмам в этой постановке выступил знаменитый историк моды, коллекционер и телезвезда Александр Васильев. Тогда как автор сценографии спектакля – всемирно известный грузинский театральный художник Георгий Алекси-Месхишвили.
ИДА-ВИРУМАА
Лекция «Нарва – культурное пограничье»
● 22 сентября в 18:00, Нарвский музей (Петербургское шоссе, 2, Нарва)
Река Нарова издавна обозначала границу между Русью и Лифляндией. После завоевания Петром I балтийских земель официальная граница исчезла, а город Нарва и вовсе был присоединен к Петербургской губернии. Тем не менее в восприятии русских культурных деятелей эта невидимая граница не исчезла и отделяла два культурных пространства – русское и немецко-шведско-эстонское. В лекции попробуем прочитать Нарву как текст и раскрыть в нем сложное сочетание разных культур.
Фестиваль «Любимовка-22»
● 24 и 25 сентября, театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
Независимый фестиваль драматургии «Любимовка» – главное событие года для авторов, пишущих пьесы на русском языке. Режиссерские читки лучших пьес проходили ежегодно в Москве в начале сентября на протяжении 30 с лишним лет. С началом войны «Любимовка» ушла из России. При отборе пьес отсутствует любая цензура, и на фестивале звучат тексты самого разного, в том числе острого политического содержания. В этом году подобные «Любимовке» события не могут пройти в России. Арт-дирекция и кураторы фестиваля приняли решение обратиться к коллегам за рубежом. Одним из первых театров, откликнувшихся на просьбу о проведении фестиваля, стала нарвская Vaba Lava.