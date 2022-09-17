16 сентября полиция задержала 59-летнего мужчину по подозрению в нанесении смертельных травм находившемуся с ним в одной квартире 53-летнему собутыльнику.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 59-летнего мужчину
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 59-летнего мужчину
Вчера вечером в 18:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире в городе Валга находится мужчина без сознания. Приехавшие туда медики констатировали смерть, обнаружив на теле следы насилия.
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Арго Турба заявил, что собранные с места происшествия улики указывают на то, что есть основания подозревать 59-летнего мужчину. Он находился в той же квартире и употреблял с пострадавшим алкоголь. «Мы задержали 59-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления, подробности происшествия мы выясним в рамках начатого уголовного производства», – сказал Турба.
Начатое производство ведется Лыунаской префектурой под руководством Лыунаской прокуратуры.
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