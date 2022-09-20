Большинство потребителей вместо биржевого пакета получит универсальный

В минувший четверг Рийгикогу одобрил проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и Закон о конкуренции, которым устанавливается универсальная услуга электроэнергии. Закон вступит в силу 23 сентября.

В связи с поправкой к закону, государственное предприятие Eesti Energia будет обязано продавать электроэнергию в Эстонии бытовым потребителям и всем перепродавцам электроэнергии в качестве универсальной услуги с первого октября по тридцатое апреля 2026 года.

Согласно плану, цена универсальной услуги будет раскрыта не позднее 30-го сентября, когда Департамент конкуренции определит цену после согласования с продавцами электроэнергии. Цена универсальной услуги состоит из согласованной цены производства, плюс накладные расходы продавца и разумная прибыль от бизнеса, которая, как ожидается, составит 10-15 процентов.

Если универсальная услуга окажется дешевле текущей цены на электроэнергию домашнего потребителя, он будет переведен на нее автоматически. Независимо от того, когда будет объявлена ​​окончательная цена, или когда потребитель перейдет на универсальную услугу, предложенная цена также будет действовать задним числом в течение месяца. Также до 30 сентября следующего года нельзя начислять штраф за расторжение ранее действовавших более дорогих пакетов электроэнергии.

Если потребитель все-таки хочет отказаться от перехода на универсальную услугу, об этом необходимо сообщить за два дня до вступления изменений в силу.

По прогнозу министерства, универсальную услугу будут предоставлять около восьми поставщиков. Поскольку накладные расходы компаний могут различаться, цена универсальной услуги поставщиков также может различаться. Также цена может измениться в течение четырехлетнего срока действия.