По словам руководителя отдела энергетических рынков Министерства экономики и коммуникаций Рейна Вакса, большинству потребителей, которые в настоящее время покупают электроэнергию по биржевой цене, следует перейти на универсальную услугу, которая начнет работать с 1 октября.
Большинство потребителей вместо биржевого пакета получит универсальный
В минувший четверг Рийгикогу одобрил проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и Закон о конкуренции, которым устанавливается универсальная услуга электроэнергии. Закон вступит в силу 23 сентября.
В связи с поправкой к закону, государственное предприятие Eesti Energia будет обязано продавать электроэнергию в Эстонии бытовым потребителям и всем перепродавцам электроэнергии в качестве универсальной услуги с первого октября по тридцатое апреля 2026 года.
Согласно плану, цена универсальной услуги будет раскрыта не позднее 30-го сентября, когда Департамент конкуренции определит цену после согласования с продавцами электроэнергии. Цена универсальной услуги состоит из согласованной цены производства, плюс накладные расходы продавца и разумная прибыль от бизнеса, которая, как ожидается, составит 10-15 процентов.
Если универсальная услуга окажется дешевле текущей цены на электроэнергию домашнего потребителя, он будет переведен на нее автоматически. Независимо от того, когда будет объявлена окончательная цена, или когда потребитель перейдет на универсальную услугу, предложенная цена также будет действовать задним числом в течение месяца. Также до 30 сентября следующего года нельзя начислять штраф за расторжение ранее действовавших более дорогих пакетов электроэнергии.
Если потребитель все-таки хочет отказаться от перехода на универсальную услугу, об этом необходимо сообщить за два дня до вступления изменений в силу.
По прогнозу министерства, универсальную услугу будут предоставлять около восьми поставщиков. Поскольку накладные расходы компаний могут различаться, цена универсальной услуги поставщиков также может различаться. Также цена может измениться в течение четырехлетнего срока действия.
На универсальную услугу также распространяются автоматические государственные компенсации за энергию, действующие с 1 октября по 31 марта следующего года.