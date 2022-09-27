Утечка в газопроводе «Cеверный поток»: может ли это угрожать Эстонии?

По словам Мати Козе из службы, оказывающей услуги Департаменту полиции и погранохраны в области морских загрязнений, газопроводы Nord Stream 1 и 2 расположены за пределами территориального моря и экономической зоны Эстонии.

Он заявил, что когда большое количество метана выбрасывается в морскую среду, он в некоторой степени растворяется и вызывает изменения качества морской воды, но когда газ выбрасывается в воздух, он оказывает наибольшее влияние на климат. Это происходит по причине того, что парниковый эффект метана примерно в 30 раз выше, чем у углекислого газа.

«Утечка большого количества метана может повлиять на морскую среду, например, существует риск закисления морской воды и опасности подвергаются находящиеся в ней живые организмы. Наибольшую опасность представляет взрывное воспламенение газа, если оно произойдет вблизи морских судн или самолетов. Именно поэтому власти Дании и Швеции установили соответствующие опасные зоны», – добавил он.

Козе заявил, что, к сожалению, у Эстонии нет подходящих кораблей и оборудования для ликвидации утечек газа. "При необходимости мы можем оказать общую поддержку Финляндии и Швеции", – сказал он.