США призвали американцев скорее покинуть Россию. Чего они опасаются?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил передать автомобили, брошенные россиянами на границе, «семьям тех ребят, которые поехали воевать», а минобороны России заявило, что даже в условиях «частичной мобилизации» ограничений на перемещение граждан России «не предусматривается». Хотя известно, что на пограничные переходы переданы базы данных о мобилизуемых и есть случаи отказов на выезд из страны.

В Северной Осетии, через которую люди пробираются к грузинской границе на КПП «Верхний Ларс», вводится режим повышенной готовности, въезд автомобилей из других регионов за некоторыми исключениями запрещается. Указ на этот счет в среду подписал глава республики Сергей Меняйло.

Никаких решений о закрытии границ и введении военного положения в отдельных регионах России не принималось, утверждал два дня назад представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне об этом ничего неизвестно. В настоящий момент никаких решений не принято», – говорил он, отвечая на вопрос, будет ли в отдельных приграничных регионах введено военное положение и будут ли там закрыты границы. «Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», – отвечал он на вопрос о возможности военного положения на некоторых территориях (цитаты по ТАСС).

Чего ждать после «референдумов»