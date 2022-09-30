Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 сентября: терминал для сжиженного газа, новое шоу на Канале 7 и секреты Кренгольмской мануфактуры
Сегодня в выпуске:
Хватит ли газа на зиму? Наша съемочная группа побывала на месте строительства плавучего газового терминала и узнала, все ли идет по плану.
- Короткие новости: про стоимость универсальной услуги на электроэнергию и какие дома обесточат первыми.
- В это воскресенье на 7 канале выйдет в эфир первый выпуск интеллектуальной игры «Ва-банк»! Наш корреспондент из первых рук узнал все подробности грядущей премьеры.
- Кренгольмская мануфактура - один из символов Нарвы. На протяжении полутора столетий это промышленное предприятие являлось крупнейшим работодателем населённого пункта. Наша съемочная группа прогулялась по осенней столице Эстонии, заглянув и на легендарную фабрику.
- С миру по нитке: про итоги референдума, что предлагают уклонистам жительницы Казахстана и сколько стоит доехать из Санкт-Петербурга в Финляндию
- Цвет настроения черный: в столице прошел очередной Black Food Festival. Каковы на вкус бургер, паста и мороженое цвета угля - узнавала наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 30 сентября.