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Российские СМИ: Журналистка Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста

rus.postimees.ee
Российские СМИ: Журналистка Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста
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Фото: AFP/SCANPIX

Бывшая сотрудница прокремлевского Первого канала Марина Овсянникова, прославившаяся после того, как выразила в прямом эфире свою позицию против войны в Украине, сбежала из-под домашнего ареста. Об этом рупору кремлевской пропаганды – телеканалу RT рассказал ее бывший муж Игорь Овсянников, передает RUS TVNET.

По его словам, Марина забрала с собой 11-летнюю дочь, на опекунство над которой претендует и отец девочки.

Ранее Овсянников запретил вывозить девочку за границу. У бывших супругов есть и 17-летний сын, который решил жить вместе с отцом.

В августе Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о «фейках» про российскую армию из-за ее пикета на Софийской набережной 15 июля, во время которого она держала плакат с надписью «Путин – убийца, его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились»?

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