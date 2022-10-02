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EKRE проведет митинг против высоких цен на электроэнергию

BNS
EKRE проведет митинг против высоких цен на электроэнергию
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Митинг EKRE у Дома Стенбока.
Митинг EKRE у Дома Стенбока. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) через две недели, в воскресенье организует митинг на площади Вабадузе в Таллинне, чтобы вместе с народом потребовать снижения цен на электроэнергию.

Участники манифестации намерены потребовать от правительства, чтобы электричество продавалось населению и предприятиям по себестоимости, за вычетом платы за выбросы CO2. Организаторы акции хотят также потребовать обуздания инфляции, для чего, по их мнению, достаточно снизить акцизы на электроэнергию, газ, дизельное топливо, бензин и другие масла, а также понизить ставку налога с оборота. По мнению партии, в Эстонии можно продавать электроэнергию по цене около 3 центов за киловатт-час. Как утверждает председатель EKRE Мартин Хельме, рост цен на электроэнергию и рекордная инфляция грозят ввергнуть в нищету десятки тысяч семей, до сего времени сводивших концы с концами – и привести к банкротству многие предприятия в Эстонии.

«У правительства Партии реформ были возможности предпринять конкретные и эффективные шаги по снижению цены на электроэнергию, но оно не хотело этого делать. Вместо этого нам подсовывают пустышку и строят воздушные замки. Предлагая универсальную услугу, правительство пытается создать впечатление, будто государство пришло на помощь, но настоящая цель этой меры состоит в том, чтобы заставить людей смириться с грабительскими ценами. Универсальная услуга не гарантирует дешевую электроэнергию, а устанавливает цену как минимум в пять раз выше прежней», – считает Хельме.

«Так называемые меры поддержки правительства не спасают от массового обнищания, потому что эти схемы не помогают людям, страдающим от счетов за электроэнергию, а перекачивают огромные прибыли из их карманов продавцам электроэнергии. Производители электроэнергии обогащаются как за счет сбережений людей, так и за счет денег налогоплательщиков, поступающих в госбюджет, при том, что обнищание людей и компаний продолжается».

По словам лидера EKRE, нельзя мириться с тем, что цена на электроэнергию в Эстонии остается одной из самых высоких в Европе.

«В нашей стране нет дефицита электроэнергии, и нам не нужно докупать электричество по высокой цене откуда-то извне. Благодаря горючим сланцам нашей стране обеспечена энергетическая независимость, а мощности Нарвских электростанций, наших солнечных и ветряных парков достаточно, чтобы покрыть потребности Эстонии в электроэнергии», – сказал Хельме, заявив, что если у правителей не будет воли найти выход из кризиса, то у людей не останется другого выбора, кроме как выйти на улицы, чтобы выразить свое негодование.

«Важно, чтобы люди, присоединившись к манифестации, дали четкий сигнал правительству: мы недовольны его действиями, правительство должно изменить свою энергетическую политику, чтобы не допустить коллапса экономики страны и массового обнищания народа», – подчеркнул Хельме.

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