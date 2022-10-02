EKRE проведет митинг против высоких цен на электроэнергию

Участники манифестации намерены потребовать от правительства, чтобы электричество продавалось населению и предприятиям по себестоимости, за вычетом платы за выбросы CO2. Организаторы акции хотят также потребовать обуздания инфляции, для чего, по их мнению, достаточно снизить акцизы на электроэнергию, газ, дизельное топливо, бензин и другие масла, а также понизить ставку налога с оборота. По мнению партии, в Эстонии можно продавать электроэнергию по цене около 3 центов за киловатт-час. Как утверждает председатель EKRE Мартин Хельме, рост цен на электроэнергию и рекордная инфляция грозят ввергнуть в нищету десятки тысяч семей, до сего времени сводивших концы с концами – и привести к банкротству многие предприятия в Эстонии.

«У правительства Партии реформ были возможности предпринять конкретные и эффективные шаги по снижению цены на электроэнергию, но оно не хотело этого делать. Вместо этого нам подсовывают пустышку и строят воздушные замки. Предлагая универсальную услугу, правительство пытается создать впечатление, будто государство пришло на помощь, но настоящая цель этой меры состоит в том, чтобы заставить людей смириться с грабительскими ценами. Универсальная услуга не гарантирует дешевую электроэнергию, а устанавливает цену как минимум в пять раз выше прежней», – считает Хельме.