Студия Postimees: каким будет ответ НАТО на просьбу Украины об ускоренном вступлении в альянс?

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью NBC заявил, что украинцы способны полностью отвоевать свои территории благодаря мужеству, навыкам и современному оружию, которое предоставляют США и союзники. Однако ничего конкретного о поданной Киевом заявке о вступлении в НАТО в экспресс-режиме он не сказал. Насколько важно для Киева формальное удовлетворение такой заявки? Или с учетом той поддержки, что НАТО оказывает Украине, можно сказать, что по существу ее вступление в альянс уже состоялось?

- Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил в эфире ABC, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине, а также потопят ее Черноморский флот, если Путин применит в Украине ядерное оружие. При этом Петреус сказал, что если удары России по целям в Украине приведут к проблемам с радиацией в странах НАТО, НАТО расценит эти удары как нападение на альянс. По словам Петреуса, Вашингтон предупредил об этом Москву. Можно ли ожидать, что Кремль серьезно воспринимает такие предупреждения?

- Рамзан Кадыров на днях заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Позднее Кадырова в критике российских генералов поддержали глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и некоторые российские отставные военные из числа парламентариев. О чем говорят эти нападки на российских генералов? Это желание отвести критику от Кремля? Или это формы борьбы за влияние на Путина при принятии ключевых военных и политических решений?