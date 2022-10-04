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317 мирных жителей погибли в Украине с начала осени

Общее число жертв среди гражданских лиц превысило 15 000 человек
rus.postimees.ee
317 мирных жителей погибли в Украине с начала осени
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Похороны в Буче, Украина, 31 августа 2022 года.
Похороны в Буче, Украина, 31 августа 2022 года. Фото: AP Photo

В сентябре 2022 года в Украине были убиты 299 мирных жителей, еще 18 человек погибли в первые дни октября. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Количество жертв среди мирного населения Украины продолжает расти. Свежая сводка УВКПЧ фиксирует 59 новых жертв только за первые два дня октября. Всего с начала осени были убиты уже 317 человек, 964 мирных жителя были ранены.

С начала осени погибли по меньшей мере 12 детей, 59 несовершеннолетних были ранены. Общее число гражданских жертв превысило 15 000 человек.

«С 24 февраля по 2 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 15 246 жертв среди гражданского населения Украины: 6 114 убитых и 9 132 раненых», –подтверждают в ООН.

Среди убитых – 2380 мужчин, 1633 женщины, 162 девочки и 193 мальчика, а также 35 детей и 1711 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых – 1912 мужчин, 1382 женщины, 196 девочек и 268 мальчиков, а также 226 детей и 5148 взрослых, пол которых пока неизвестен.

«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха», – отмечают правозащитники, уточняя, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается.

Наибольшие трудности возникают с подсчетом гражданских жертв Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), «где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения».

Максимальное количество жертв среди мирного населения зафиксировано в первый месяц войны. По данным ООН, в марте были убиты 3264 невооруженных человека, 2409 были ранены.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека показывает, как меняется количество убитых и раненых гражданских лиц в Украине после нападения России 24 февраля 2022 года.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека показывает, как меняется количество убитых и раненых гражданских лиц в Украине после нападения России 24 февраля 2022 года. Фото: ohchr.org


По данным независимого росийского издания «Медиазона», на 25 сентября 2022 года в российских СМИ зафиксировано подтверждение гибели 6756 российских военных. Летом глава ЦРУ сообщало, что Россия потеряла не менее 15 тысяч военных убитыми. В сентябре Минобороны Великобритании оценивало российские потери в 25 тысяч убитых и 55 тысяч раненых военнослужащих. 21 сентября Минобороны России подтвердило смерть 5937 солдат и офицеров.

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