В сентябре 2022 года в Украине были убиты 299 мирных жителей, еще 18 человек погибли в первые дни октября. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
317 мирных жителей погибли в Украине с начала осени
Количество жертв среди мирного населения Украины продолжает расти. Свежая сводка УВКПЧ фиксирует 59 новых жертв только за первые два дня октября. Всего с начала осени были убиты уже 317 человек, 964 мирных жителя были ранены.
С начала осени погибли по меньшей мере 12 детей, 59 несовершеннолетних были ранены. Общее число гражданских жертв превысило 15 000 человек.
«С 24 февраля по 2 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 15 246 жертв среди гражданского населения Украины: 6 114 убитых и 9 132 раненых», –подтверждают в ООН.
Среди убитых – 2380 мужчин, 1633 женщины, 162 девочки и 193 мальчика, а также 35 детей и 1711 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых – 1912 мужчин, 1382 женщины, 196 девочек и 268 мальчиков, а также 226 детей и 5148 взрослых, пол которых пока неизвестен.
«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха», – отмечают правозащитники, уточняя, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается.
Наибольшие трудности возникают с подсчетом гражданских жертв Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), «где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения».
Максимальное количество жертв среди мирного населения зафиксировано в первый месяц войны. По данным ООН, в марте были убиты 3264 невооруженных человека, 2409 были ранены.
По данным независимого росийского издания «Медиазона», на 25 сентября 2022 года в российских СМИ зафиксировано подтверждение гибели 6756 российских военных. Летом глава ЦРУ сообщало, что Россия потеряла не менее 15 тысяч военных убитыми. В сентябре Минобороны Великобритании оценивало российские потери в 25 тысяч убитых и 55 тысяч раненых военнослужащих. 21 сентября Минобороны России подтвердило смерть 5937 солдат и офицеров.