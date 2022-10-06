Студия Postimees: хаотичная мобилизация скорее ослабляет, чем усиливает российскую армию?

- Украинская разведка сообщает, что мобилизованным в России не хватает еды, одежды и денег. На многих объектах временного размещения мобилизованных нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление, а по ночам уже ударяют морозы. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь. Во многих областях России мобилизованные вынуждены сами покупать форму и снаряжение. Неужели таким образом ведущаяся мобилизация может помочь замедлить отступление российских войск с их позиций в Украине?

- На карте, показанной на брифинге российского оборонного ведомства в Москве 4 октября, было видно значительное передвижение линии фронта: почти полный отвод российских войск из Харьковской области и значительное отступление в Херсонской. Получается, что власти России не силятся скрывать от населения, что российские войска отступают на очень значительные расстояния. О чем этом говорит? В российском оборонном ведомстве такой хаос, что даже пропаганда перестала работать как следует? Или это отступление российская власть признает сознательно, чтобы объяснить причины, которые потребовали мобилизации?

- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь принимает участие в так называемой специальной военной операции в Украине, но якобы лишь лечением получивших ранения людей и приемом беженцев. Также Лукашенко назвал фейками сообщения о том, что в Беларуси готовится мобилизация. Может ли участие сил режима Лукашенко в войне стать более заметным, может ли Лукашенко по требованию Путина устроить мобилизацию, есть ли риск новой атаки агрессора на север Украины, предпринятой с территории Беларуси?