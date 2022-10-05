Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в прямом эфире на Facebook ответила на вопросы, которые ей задавали люди.
Кая Каллас ответила на вопросы граждан и указала на «узкое место» в энергетике
По поводу разрешения на доступ к секретам НАТО и Евросоюза, Каллас сказала, что все министры правительства подали заявку на их получение. «Действительно, к 15 августа все министры сделали это. Предположительно, все они получат эти разрешения, просто на все это нужно время», – сказала Каллас.
Что касается протестов в Иране, Каллас сказала, что правительство Эстонии поддерживает то, чтобы Иран придерживался прав человека и что женщины в этой стране также имели бы все права. «Когда я сопоставляю две вещи: иранские женщины, которые противостоят несправедливости, рискуя попасть в тюрьму, и российские мужчины, которые не сопротивляются, а вместо этого пытаются спасти свою шкуру…» – отметила Каллас.
«Турция является важным союзником НАТО. Если вы имеете в виду то, что русские мужчины сбежали в Турцию и не желая быть мобилизованными, то эти мужчины не сразу получат право голоса или слова. Я не вижу прямой связи с тем, чтобы это как-то могло повлиять на деятельность НАТО», – заявила Каллас.
О том, каковы цели Эстонии, Каллас сказала, что правительство не должно упускать из виду долгосрочную цель. «Поскольку у нас немного земли и людей, наш единственный ресурс – это мозги. Умная Эстония и есть эта цель», – сказала Каллас.
Планирует ли правительство что-нибудь сделать, чтобы люди могли воспользоваться предложением по установке солнечных батарей? «Зеленый поворот – это ответ, который предполагает наличие у нас большого количества разных источников энергии, не зависящих от агрессивного соседа. Мы провели очень тщательный аудит, чтобы увидеть узкие места. Одно из них заключается в том, что Elektrilevi принадлежит только одному участнику рынка – то есть Eesti Energia. Конфликт интересов этим уже запрограммирован. Я настаивала на том, чтобы отделить Elektrilevi от Eesti Energia», – ответила Каллас. «Дело не в том, что кто-то заинтересован в том, чтобы другие производители энергии не выходили на рынок. Это очень тщательная проверка, и по этим результатам мы будем работать над устранением узких мест», – добавила премьер-министр.