Кая Каллас ответила на вопросы граждан и указала на «узкое место» в энергетике

По поводу разрешения на доступ к секретам НАТО и Евросоюза, Каллас сказала, что все министры правительства подали заявку на их получение. «Действительно, к 15 августа все министры сделали это. Предположительно, все они получат эти разрешения, просто на все это нужно время», – сказала Каллас.

Что касается протестов в Иране, Каллас сказала, что правительство Эстонии поддерживает то, чтобы Иран придерживался прав человека и что женщины в этой стране также имели бы все права. «Когда я сопоставляю две вещи: иранские женщины, которые противостоят несправедливости, рискуя попасть в тюрьму, и российские мужчины, которые не сопротивляются, а вместо этого пытаются спасти свою шкуру…» – отметила Каллас.

«Турция является важным союзником НАТО. Если вы имеете в виду то, что русские мужчины сбежали в Турцию и не желая быть мобилизованными, то эти мужчины не сразу получат право голоса или слова. Я не вижу прямой связи с тем, чтобы это как-то могло повлиять на деятельность НАТО», – заявила Каллас.

О том, каковы цели Эстонии, Каллас сказала, что правительство не должно упускать из виду долгосрочную цель. «Поскольку у нас немного земли и людей, наш единственный ресурс – это мозги. Умная Эстония и есть эта цель», – сказала Каллас.