Ни за какие деньги! Латвийские чиновники отказались быть в одном комитете с россиянном

Совсем недавно состоялись выборы комитета в Федерации бобслея и скелетона (IBSF), причем в двух случаях был избран и россиянин Сергей Пархоменко.

Это решение вызвало сильное возмущение в IBSF, и спортивные чиновники из Латвии и Великобритании решили выразить свою позицию, подав в отставку со своих новых должностей.

И Кристапс Котанс, и Ян Ричардсон, избранные вместе с Пархоменко в комитет IBSF по параспорту, решили снять свои кандидатуры из-за россиянина. Портал Insidethegames пишет, что заявления на увольнение подали еще четверо чиновников подали документы на увольнение.

В письме, направленном президенту IBSF Иво Ферриану, Котанс обосновал свою отставку военными действиями в Украине.

«Международный олимпийский комитет выступил с глобальным осуждением этой войны, и необъяснимо, что IBSF не отвечает тем же. Те, кто утверждает, что решения российского правительства не стоит связывать со спортом, очень наивны», — пояснил он.

«Нет никакой разницы между международным спортивным миром и пропагандистской машиной российского правительства. Представитель России, избранный в комитет по параспорту, до сих пор находится на службе в Российской Армии. Эта ситуация для нас совершенно неприемлема, поэтому мы приняли решение выйти из комитета по параспорту и не намерены сотрудничать с российскими представителями до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину», — написал Котанс.

Пархоменко был избран также и в комитет, занимающийся календарными вопросами IBSF, чиновники Латвии и Британии также подали заявления об отставке и из него.

"Весь цивилизованный мир осуждает зверства агрессора в Украине и борется с ними. Исходя из этого, ситаю невозможным для себя находиться в одном комитете с капитаном российской армии - государства-агрессора», — сказал латвийский чиновник Зинтис Экманис, также подавший заявку на увольнение.

Латвийская федерация также отправила в IBSF официальное обращение, в котором пишется, что их представители ни за какие деньги не останутся в комитете, где Россия имеет своего представителя.