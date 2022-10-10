По словам представителей компаний Alexela и Infortar, разработавших проект терминала СПГ в Палдиски, они до сих пор строили с уверенностью, что плавучий терминал все равно прибудет в Эстонию.
Частные предприниматели о СПГ-терминале в Финляндии: мы не рассматривали такой сценарий
«Alexela и Infortar вели строительные работы СПГ в Палдиски по заказу государства и с уверенностью, что судно придет сюда. С весны до сегодняшнего дня нам подтверждали, что, если мы сможем подготовить порт к установленному сроку, корабль также придет в Палдиски. Все наши усилия до сих пор были основаны на этом обещании. С апреля работы в Палдиски ведутся круглосуточно и без выходных, мы двигались с мировым рекордом, которого требует государство, и инвестировали в общей сложности 45 миллионов евро», – сказал генеральный директор Infortar Мартти Талгре Postimees.
Глава Infortar дал понять, что частные предприниматели рассчитывают на то, что государство покроет понесенные расходы. «Жаль, что государство сейчас передумало и отступило от первого основного соглашения. Надеемся, что государство выполнит остальные обещания, данные в ходе переговоров, и будет нести за них ответственность. Мы не учитывали такой сценарий, что судно СПГ вообще не придет в Палдиски», – добавил Талгре.