Частные предприниматели о СПГ-терминале в Финляндии: мы не рассматривали такой сценарий

«Alexela и Infortar вели строительные работы СПГ в Палдиски по заказу государства и с уверенностью, что судно придет сюда. С весны до сегодняшнего дня нам подтверждали, что, если мы сможем подготовить порт к установленному сроку, корабль также придет в Палдиски. Все наши усилия до сих пор были основаны на этом обещании. С апреля работы в Палдиски ведутся круглосуточно и без выходных, мы двигались с мировым рекордом, которого требует государство, и инвестировали в общей сложности 45 миллионов евро», – сказал генеральный директор Infortar Мартти Талгре Postimees.