ЕЦБ: экономика еврозоны ухудшится в следующем году

Высокая инфляция, меньший международный спрос и падение доверия, вероятно, приведут к «значительному замедлению» в еврозоне во второй половине 2022 и начале 2023 года, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на заседании Международного валютного фонда (МВФ).

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос также сообщил литовской деловой газете Verslo žinios, что перспективы стали мрачнее.

По его словам, прогноз, который в сентябре считался плохим сценарием, превращается в вероятный сценарий.

Плохой сценарий, согласно сентябрьским прогнозам ЕЦБ, заключается в сокращении экономики еврозоны в следующем году почти на один процент, тогда как вероятный сценарий предсказывал рост на 0,9 процента.

По его словам, в худшем случае поставки энергоносителей из России будут полностью прекращены, а в наиболее вероятном сценарии останется 20 процентов поставок энергоресурсов.

Россия резко сократила поставки газа в Европу после того, как западные страны ввели санкции против Москвы за ввод войск в Украину.

По «Северному потоку-1» газ из России в Германию не транспортируется с конца августа.

Рост цен на энергоносители в Европе из-за войны с Россией приводит к рекордно высокому уровню инфляции. ЕЦБ, как и другие центральные банки мира, повысил процентные ставки, чтобы снизить рост цен и спроса.

Инфляция в еврозоне в сентябре достигла рекордных десяти процентов.

Если более мрачный прогноз ЕЦБ сбудется, годовая инфляция вырастет на 8,4% в 2022 году и на 6,9% в 2023 году.