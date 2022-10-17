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Не проехал мимо: бдительный водитель помог найти пропавшую 15-летнюю Каролину

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rus.postimees.ee
Не проехал мимо: бдительный водитель помог найти пропавшую 15-летнюю Каролину
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Полиция.
Полиция. Фото: Urmas Luik

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летней Каролины, которая вчера днем ушла из дома в волости Вяйке-Маарья и не вернулась.

По словам близких, вчера, 16 октября, около 15 часов Каролина на велосипеде уехала из дома в волости Вяйке-Маарья и не вернулась. Мобильный телефон девушки был отключен, поэтому ее близкие не могли с ней связаться.

Полиция побеседовали с близкими Каролины и проверила различные возможные места, где она могла находиться.

В понедельник днем пресс-служба полиции сообщила, что, к счастью, Каролина нашлась. «Бдительный водитель заметил на шоссе недалеко от Вяйке-Маарья девушку, подходящую под описание, и сообщил в полицию. Каролина к настоящему моменту вернулась домой и с ней все хорошо», – заверила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Лийз Кригуль. 

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