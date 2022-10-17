Не проехал мимо: бдительный водитель помог найти пропавшую 15-летнюю Каролину

По словам близких, вчера, 16 октября, около 15 часов Каролина на велосипеде уехала из дома в волости Вяйке-Маарья и не вернулась. Мобильный телефон девушки был отключен, поэтому ее близкие не могли с ней связаться.

Полиция побеседовали с близкими Каролины и проверила различные возможные места, где она могла находиться.