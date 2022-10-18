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Полиция поймала 14 пьяных водителей за сутки

BNS
Полиция поймала 14 пьяных водителей за сутки
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Алкометр.
Алкометр. Фото: Dmitri Kotjuh

Прошлой ночью полиция задержала 14 пьяных водителей.

Все задержанные водители находились за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны.

Если водитель употребил алкоголь выше предела, разрешенного Законом о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан как штрафом в размере до 1200 евро, так и лишением свободы на срок до 30 дней или аннулированием права на управление на срок до одного года.

Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или содержание алкоголя более чем 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом в размере от 30 до 500-дневных ставок или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд также может лишить водителя прав на срок до трех лет. Транспортное средство также может быть конфисковано как средство совершения преступления.

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