Полиция поймала 14 пьяных водителей за сутки

Все задержанные водители находились за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны.

Если водитель употребил алкоголь выше предела, разрешенного Законом о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан как штрафом в размере до 1200 евро, так и лишением свободы на срок до 30 дней или аннулированием права на управление на срок до одного года.