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Мэр Пайде уходит в отставку

BNS
Мэр Пайде уходит в отставку
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Мэр Пайде Эймар Велдре.
Мэр Пайде Эймар Велдре. Фото: Pilt videost

Заседание горсобрания Пайде в четверг началось с неожиданности, поскольку мэр Эймар Велдре объявил, что уходит со своего поста, пишет Järva Teataja.

Социал-демократ Велдре стал мэром Пайде только в конце мая этого года. Тогда его поддержали по итогам тайного голосования 12 депутатов, а десять опустили в урну для голосования пустые бюллетени.

Весной Пайде понадобился новый мэр, так как предыдущий мэр Сирет Пихельгас подала горсобранию Пайде заявление об отставке.

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