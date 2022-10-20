Заседание горсобрания Пайде в четверг началось с неожиданности, поскольку мэр Эймар Велдре объявил, что уходит со своего поста, пишет Järva Teataja.
Мэр Пайде уходит в отставку
Мэр Пайде уходит в отставку
Социал-демократ Велдре стал мэром Пайде только в конце мая этого года. Тогда его поддержали по итогам тайного голосования 12 депутатов, а десять опустили в урну для голосования пустые бюллетени.
Весной Пайде понадобился новый мэр, так как предыдущий мэр Сирет Пихельгас подала горсобранию Пайде заявление об отставке.