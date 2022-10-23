Фото ⟩ «Набор Дюма»: багаж мужчины, который пытался попасть из России в Эстонию, вызвал подозрение у таможенников

Как сообщает пресс-служба российской таможни, в ходе досмотра в салоне нашли книгу «Культурные центры Европы. Том 4. ПАРИЖЪ. Съ 49 рисунками» издания 1914 года, печатную машинку HAMMOND MULTIPLEX и металлическую шпагу. Документов на вывоз у путешественника не оказалось, передает «Фонтанка».