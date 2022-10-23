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Фото ⟩ «Набор Дюма»: багаж мужчины, который пытался попасть из России в Эстонию, вызвал подозрение у таможенников

rus.postimees.ee
«Набор Дюма»: багаж мужчины, который пытался попасть из России в Эстонию, вызвал подозрение у таможенников
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Фото: пресс-служба Кингисеппской таможни

В России сотрудники Кингисеппской таможни нашли старинные предметы в вещах уезжавшего в Эстонию на автомобиле мужчины.

Как сообщает пресс-служба российской таможни, в ходе досмотра в салоне нашли книгу «Культурные центры Европы. Том 4. ПАРИЖЪ. Съ 49 рисунками» издания 1914 года, печатную машинку HAMMOND MULTIPLEX и металлическую шпагу. Документов на вывоз у путешественника не оказалось, передает «Фонтанка».

Предметы изъяты и направлены на экспертизу. На основании профессионального заключения будет приниматься дальнейшее решение.

Фото: пресс-служба Кингисеппской таможни
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