Израиль атаковал иранский завод по производству беспилотных летательных аппаратов и склад оружия недалеко от Дамаска в пятницу на прошлой неделе, заявил Сирийский центр мониторинга по правам человека.
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Израиль атаковал иранский завод по производству беспилотников
Израиль атаковал иранский завод по производству беспилотников
В пятницу вечером удар был нанесен по сирийскому военному аэродрому Dimas, который является оперативной базой поддерживаемых Ираном войск и экстремистской группировки Hezbollah.
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