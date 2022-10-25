Вт, 25.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Израиль атаковал иранский завод по производству беспилотников

rus.postimees.ee
Израиль атаковал иранский завод по производству беспилотников
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Tsafrir Abayov / AP

Израиль атаковал иранский завод по производству беспилотных летательных аппаратов и склад оружия недалеко от Дамаска в пятницу на прошлой неделе, заявил Сирийский центр мониторинга по правам человека.

В пятницу вечером удар был нанесен по сирийскому военному аэродрому Dimas, который является оперативной базой поддерживаемых Ираном войск и экстремистской группировки Hezbollah.

Активность группировки в последние месяцы возросла, когда начали перемещаться партии иранских беспилотников, сообщает Haaretz.

Ключевые слова
Наверх