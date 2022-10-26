ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинские мэры познакомились с полицейскими и спасателями Раквере

Мэр города Первомайского (Харьковская область) Николай Бакшеев сказал, что его работа полностью изменилась из-за войны. Русские не могли овладеть Первомайским, фронт оставался в 17 километрах от города. «Это ближайший тыл. Солдаты, грузовики с боеприпасами, военные беженцы, – сказал он. – Когда эмоциональное потрясение прошло через два-три дня в начале войны, мы начали действовать. Через неделю стало ясно, что мы можем справиться и в этих условиях».

Мэрам Украины приходится сталкиваться в ситуации войны с совершенно неожиданными вещами. «Самое главное, чтобы люди были заняты, чтобы никто не чувствовал себя обделенным, потому что каждый хочет протянуть руку помощи, – сказал он. – Но я занимался и очень приземленными вещами. Например, утром мне нужно было решить, как раздать бензин, потому что у нас был большой топливный кризис. Должен ли я отдать его скорой помощи, хлебовозу или эвакуационному автобусу? Кстати, наш хлебозавод продолжал работать, мы начали снабжать Харьков, но найти водителей для хлебовозов было сложно, потому что дороги бомбили. Мы искали помощи в соцсетях, и когда появились первые смельчаки, так называемые обычные водители этих автомобилей также теряли сознание от страха».