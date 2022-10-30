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Кылварт: ребенок, обучающийся на неродном языке, – это ребенок с особыми образовательными потребностями

rus.postimees.ee
Кылварт: ребенок, обучающийся на неродном языке, – это ребенок с особыми образовательными потребностями
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В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет об учителях, их нехватке и профессиональном выгорании. Естественно, в студии будет затронута и наболевшая тема перехода русскоязычных школ на эстонский язык.

В передаче принял участие и мэр Таллинна Михаил Кылварт, по мнению которого переход на эстонский язык в том виде, в котором он сейчас запланирован, не система образования, а чисто политическое решение.

«Переход на эстонский язык – это формирование среды для детей с особыми образовательными потребностями. Ребенок, который учится на неродном языке – это ребенок с особыми образовательными потребностями. А в идеале это означает, что каждому ребенку нужен индивидуальный подход, опорный специалист, специальная программа. А не так, что вам сказали: "Через два года – у вас были русские учебники, а вот вам эстонские учебники, у вас был русский учитель, а теперь пусть он на ломанном эстонском начнет преподавать!" Это не система образования. Это политическое решение», – сказал Кылварт.

Смотрите выпуск под названием «Научи меня, учитель» уже в этот понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.

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