Кылварт: ребенок, обучающийся на неродном языке, – это ребенок с особыми образовательными потребностями

В передаче принял участие и мэр Таллинна Михаил Кылварт, по мнению которого переход на эстонский язык в том виде, в котором он сейчас запланирован, не система образования, а чисто политическое решение.

«Переход на эстонский язык – это формирование среды для детей с особыми образовательными потребностями. Ребенок, который учится на неродном языке – это ребенок с особыми образовательными потребностями. А в идеале это означает, что каждому ребенку нужен индивидуальный подход, опорный специалист, специальная программа. А не так, что вам сказали: "Через два года – у вас были русские учебники, а вот вам эстонские учебники, у вас был русский учитель, а теперь пусть он на ломанном эстонском начнет преподавать!" Это не система образования. Это политическое решение», – сказал Кылварт.