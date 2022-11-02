Ратас: новые санкции против России нужны до победы Украины

На встрече Ратас отметил, что, хотя Эстония и Греция расположены далеко друг от друга, государства поддерживают хорошие отношения.

«Мы разделяем схожие ценности не только в ЕС, но и в НАТО », – сказал он. Участники встречи также выразили желание расширить сотрудничество двух государств, особенно в вопросах цифровых технологий и киберсреды. Важным было названо и укрепление сотрудничества на парламентском уровне.

На встрече Ратас и Мицотакис рассмотрели изменения в сфере безопасности, вызванные агрессией России против Украины, и сопряженную с этим необходимость в срочном порядке выполнить решения Мадридского саммита НАТО и укрепить восточное крыло НАТО. Ратас подчеркнул, насколько важно вступление Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения укрепления оборонной способности в Европе.

По мнению спикера Рийгикогу, необходимо продолжить оказывать всестороннюю поддержку Украине, одновременно усиливая политическое и экономическое давление на Россию, чтобы еще больше повысить цену агрессии.

«Важно, чтобы Европейский союз сохранил единство, и введение санкций против России продолжалось до тех пор, пока Украина не выиграет войну, а Россия ее не проиграет», – сказал он и поблагодарил Грецию за поддержку всех уже введенных санкций.