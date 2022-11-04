Спасатели-добровольцы из Саверна сообщили, что вызов из деревни Карилатси поступил в 18:25. Машина съехала в реку и перевернулась на крышу. Заднее стекло автомобиля разбили, человеку помогли выбраться из салона и передали его скорой помощи.

Полиция отметила, что водитель был трезв и имел водительские права. «И хотя водитель не смог объяснить, почему съехал в кювет, глядя на место происшествия, кажется, что скорость на повороте могла быть слишком высокой», – сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

И неделю назад полиция получила сообщение, что в последнее время, по оценке местных жителей, этот же автомобиль постоянно превышал скорость в волости Пыльва. «В тот момент полиции не удалось поймать водителя на нарушении. Однако до этого полицейские останавливали тот же Volkswagen, а водителя наказывали именно за превышение скорости», – добавила она.