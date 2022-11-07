Полиция начала расследование утечки данных клиентов Itella

«Насколько нам известно, эта утечка данных затронула данные 69 бизнес-аккаунтов, и мы их проинформировали».

Помимо бизнес-клиентов, Itella также проинформировала инспекцию по защите данных и Центр сертификации. «Мы можем только подтвердить, что такая утечка данных произошла», – сказала Паалберг. «Наша ИТ-команда в сотрудничестве с партнерами и специалистами по защите данных проанализирует инцидент, чтобы выяснить его первопричины».