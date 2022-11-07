В сеть утекли данные клиентов Itella Eesti. Генеральный директор компании Меэлике Паалберг сообщила Postimees, что Центральная криминальная полиция начала расследование инцидента и поэтому пока не может предоставить дополнительную информацию.
Полиция начала расследование утечки данных клиентов Itella
«Насколько нам известно, эта утечка данных затронула данные 69 бизнес-аккаунтов, и мы их проинформировали».
Помимо бизнес-клиентов, Itella также проинформировала инспекцию по защите данных и Центр сертификации. «Мы можем только подтвердить, что такая утечка данных произошла», – сказала Паалберг. «Наша ИТ-команда в сотрудничестве с партнерами и специалистами по защите данных проанализирует инцидент, чтобы выяснить его первопричины».
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде подтвердила, что в понедельник полиция возбудила уголовное производство. «Подробности дела не могут быть прокомментированы на текущей стадии разбирательства и станут ясны в будущем. Производство ведется Бюро киберпреступлений Центральной криминальной полиции и управляется Государственной прокуратурой. На данный момент дать дополнительные пояснения по делу не представляется возможным», – сказала она.