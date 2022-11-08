Заболеваемость коронавирусом снижается во всех возрастных группах, кроме одной

На прошлой неделе в больницах было открыто 179 новых случая COVID-19. Из них 69 из-за симптоматического COVID-19. За неделю скончались девять человек в возрасте 50-98 лет, у всех были серьезные сопутствующие заболевания. За одну неделю добавилось 2298 случаев заражения, из которых 553 были подтверждены лабораторно, а 1745 — клинически.

По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, по сравнению с прошлой неделей число заболевших уменьшилось на 13,1 процента. «Заболеваемость снижается во всех возрастных группах, кроме 30-34-летних. Снижение заболеваемости отчасти можно объяснить изменением стратегии тестирования», – пояснила Варьяс, подчеркнув, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости другими респираторными вирусными заболеваниями.

В течение недели было введено 6123 дозы вакцины, в том числе 154 новых дозы. 484 561 человек получил дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,7 процента.

Экспертный комитет по иммунопрофилактике рекомендует вторую бустерную дозу вакцины против COVID-19 всем группам риска. По данным комиссии, в группу риска входят все люди в возрасте от 60 и старше 12 лет, у которых повышен риск тяжелого течения COVID-19 в связи с тем или иным хроническим заболеванием, жители и работники домов престарелых, а также работники сферы здравоохранения. Вторая бустерная доза рекомендуется по прошествии не менее шести месяцев с момента последней дозы или после перенесенного заболевания COVID-19.