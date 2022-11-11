Вечером в четверг, 10 ноября, в Брюсселе было совершено нападение с ножом на сотрудников полиции. Один полицейский скончался от полученных ранений, еще один госпитализирован, пишет AFP.
ФОТО ⟩ В Бельгии мужчина с ножом напал на сотрудников полиции: один человек погиб
По данным бельгийских СМИ, нападавший получил огнестрельные ранения и позже умер в больнице. О мотивах нападения не сообщается, однако расследованием дела занимается полицейский отдел по борьбе с терроризмом.
Местные СМИ сообщили, что вооруженный человек ранил ножом двух полицейских возле Северного вокзала, после чего другой полицейский патруль выстрелил ему в ноги и живот.
Один из полицейских получил ножевое ранение в шею и скончался от полученных травм, другой раненый офицер, а также сам нападавший были госпитализированы.
«Наши полицейские каждый день рискуют своими жизнями, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Сегодняшняя драма еще раз доказывает это», –написал в Twitter премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
Представитель прокуратуры заявил, что расследование нападения было передано федеральным следователям, «поскольку есть подозрения о террористических мотивах, которые либо подтвердятся, либо будут опровергнуты».
Несколько новостных агентств сообщили без ссылки на источник, что нападавший ранее прибыл в полицейский участок Брюсселя, чтобы предупредить, что он попытается напасть на полицию, но не был задержан.
В 2016 году в Брюсселе произошло нападение джихадистов так называемого «Исламского государства», в результате которого было убито 32 человека. Три взрыва прогремели в брюссельском метро и аэропорту.
Суд над девятью подозреваемыми в причастности к этому нападению должен начаться в ближайшие недели.