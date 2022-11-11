ФОТО ⟩ В Бельгии мужчина с ножом напал на сотрудников полиции: один человек погиб

По данным бельгийских СМИ, нападавший получил огнестрельные ранения и позже умер в больнице. О мотивах нападения не сообщается, однако расследованием дела занимается полицейский отдел по борьбе с терроризмом.

Местные СМИ сообщили, что вооруженный человек ранил ножом двух полицейских возле Северного вокзала, после чего другой полицейский патруль выстрелил ему в ноги и живот.

Один из полицейских получил ножевое ранение в шею и скончался от полученных травм, другой раненый офицер, а также сам нападавший были госпитализированы.

«Наши полицейские каждый день рискуют своими жизнями, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Сегодняшняя драма еще раз доказывает это», –написал в Twitter премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Представитель прокуратуры заявил, что расследование нападения было передано федеральным следователям, «поскольку есть подозрения о террористических мотивах, которые либо подтвердятся, либо будут опровергнуты».

Несколько новостных агентств сообщили без ссылки на источник, что нападавший ранее прибыл в полицейский участок Брюсселя, чтобы предупредить, что он попытается напасть на полицию, но не был задержан.

В 2016 году в Брюсселе произошло нападение джихадистов так называемого «Исламского государства», в результате которого было убито 32 человека. Три взрыва прогремели в брюссельском метро и аэропорту.