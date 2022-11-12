Хуссар: «Ээсти 200» поддерживает лишение граждан России права голоса

«Граждане России с подобным избирательным правом могут быть проблемой, и поэтому эту ситуацию необходимо решать, – сказал Хуссар ERR. – Я лично считаю, что наличие такой возможности в сегодняшней ситуации явно представляет собой угрозу безопасности».

Хуссар сослался на голосование по Брекзиту в Соединенном Королевстве, в котором, по его словам, к участию были привлечены многие люди, которые обычно не сильно интересовались политикой.

«Если мы посмотрим, сколько есть людей, которые могли бы проголосовать на местных выборах, и сколько потенциально могло бы быть тех, кто готов проголосовать и в случае которых также может быть риск того, что их так сказать активация материализуется, как, например, в случае голосования по Брекзиту, где были привлечены люди, не принимавшие активное участие в жизни общества, но именно техническими средствами была спровоцирована явка этих людей на выборах, в таких случаях надо обязательно исходить из безопасности Эстонии. А так как это риск безопасности, я думаю что такой шаг сегодня весьма необходим», - сказал он.

На упоминание о том, что граждане России в Эстонии имеют право голоса только на местных выборах, а не на выборах в Рийгикогу, Хуссар ответил, что вопросы более широкого значения решаются и в более крупных муниципалитетах.