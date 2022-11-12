«Ээсти 200» поддерживает лишение граждан России с долгосрочным видом на жительство в Эстонии права голоса на выборах в органы местного самоуправления, заявил председатель партии Лаури Хуссар.
Хуссар: «Ээсти 200» поддерживает лишение граждан России права голоса
«Граждане России с подобным избирательным правом могут быть проблемой, и поэтому эту ситуацию необходимо решать, – сказал Хуссар ERR. – Я лично считаю, что наличие такой возможности в сегодняшней ситуации явно представляет собой угрозу безопасности».
Хуссар сослался на голосование по Брекзиту в Соединенном Королевстве, в котором, по его словам, к участию были привлечены многие люди, которые обычно не сильно интересовались политикой.
«Если мы посмотрим, сколько есть людей, которые могли бы проголосовать на местных выборах, и сколько потенциально могло бы быть тех, кто готов проголосовать и в случае которых также может быть риск того, что их так сказать активация материализуется, как, например, в случае голосования по Брекзиту, где были привлечены люди, не принимавшие активное участие в жизни общества, но именно техническими средствами была спровоцирована явка этих людей на выборах, в таких случаях надо обязательно исходить из безопасности Эстонии. А так как это риск безопасности, я думаю что такой шаг сегодня весьма необходим», - сказал он.
На упоминание о том, что граждане России в Эстонии имеют право голоса только на местных выборах, а не на выборах в Рийгикогу, Хуссар ответил, что вопросы более широкого значения решаются и в более крупных муниципалитетах.
«Если мы посмотрим, чем занимается местное самоуправление и что можно сделать через местное самоуправление, то на примере более крупных муниципалитетов решаемые вопросы определенно намного шире, чем просто проблемы местного уровня, – сказал он. – Так что здесь стоит посмотреть на картину в целом. Мы все еще говорим о самом большом кризисе безопасности последних десятилетий, и здесь мы должны быть очень четкими в своих позициях».
На вопрос, является ли это его личной позицией или позицией партии, Хуссар подчеркнул, что этот вопрос также обсуждался в правлении «Ээсти 200», и прежний председатель партии Кристина Каллас ранее озвучивала ту же позицию.
«Отечество» выступило с инициативой лишить граждан третьих стран права голоса на выборах в органы местного самоуправления, а на этой неделе Партия реформ также представила законопроект, лишающий права голоса только российских граждан. В пятницу вице-председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме также заявил, что EKRE считает необходимым лишить всех граждан третьих стран права голоса на местных выборах и готова поддержать законопроект, представленный «Отечеством».
Центристская партия и Социал-демократическая партия выступают против данной инициативы.