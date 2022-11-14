СМИ: Кремль впервые за 10 лет может перенести большую пресс-конференцию Путина

Владимир Путин устраивает большие пресс-конференции с 2001 года, начиная с 2012 года их проводили в декабре. Если в этом декабре мероприятие не состоится, то это будет второй раз после 2005 года, когда Путин не станет проводить пресс-конференцию в текущем году. Пресс-конференции также не проводили с 2009 по 2011 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.

Как отмечает РБК, также нет окончательного решения о том, проводить ли в этом году «прямую линию» президента с россиянами. Источники издания говорят, что сейчас подготовку к мероприятию не ведут. Один из собеседников отметил, что при принятии окончательного решения «будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции».

Сроки проведения «прямой линии» часто менялись, в последний раз ее провели 30 июня 2021 года. После начала войны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что «прямая линия» планируется, но точные даты неизвестны. В августе он допустил, что ее могут объединить с большой пресс-конференцией, как это было в период пандемии в 2020 году.

РБК указывает, что нет ясности и с тем, когда состоится послание президента Федеральному Собранию, подготовка к которому, как говорил ранее Песков, уже началась.

Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 14 ноября сообщил, что дата проведения большой пресс-конференции будет зависеть от того, когда президент выступит с посланием Федеральному Собранию, пишет «Интерфакс».