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На дорогах скользко: департамент обратился к водителям

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На дорогах скользко: департамент обратился к водителям
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Гололедица.
Гололедица. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Транспортный департамент предупреждает, что в четверг условия на дорогах зимние и местами наблюдается гололедица.

Утром местами по стране идет снег, мокрый снег и дожди. Температура у дорожного покрытия повсеместно околонулеввая, на севере, юго-востоке и востоке страны минусовая. На дорогах велика опасность гололедицы.

На шоссе Таллинн – Нарва выпало особенно много снега. Опасность гололедицы велика на шоссе Таллинн – Тарту на участке между Таллинном и Юри, на Таллинской окружной дороге и на участке между Таллинном и Ээсмяэ на шоссе Таллинн – Пярну. Днем по многим регионам продолжатся дожди и мокрый снег.

Опасность гололедицы на дорогах в течение дня сохранится!

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