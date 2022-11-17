На дорогах скользко: департамент обратился к водителям

Утром местами по стране идет снег, мокрый снег и дожди. Температура у дорожного покрытия повсеместно околонулеввая, на севере, юго-востоке и востоке страны минусовая. На дорогах велика опасность гололедицы.

На шоссе Таллинн – Нарва выпало особенно много снега. Опасность гололедицы велика на шоссе Таллинн – Тарту на участке между Таллинном и Юри, на Таллинской окружной дороге и на участке между Таллинном и Ээсмяэ на шоссе Таллинн – Пярну. Днем по многим регионам продолжатся дожди и мокрый снег.