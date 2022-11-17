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Фото ⟩ На акции протеста полиция задержала одного человека

rus.postimees.ee
На акции протеста полиция задержала одного человека
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Задержание на протесте в Пайде.
Задержание на протесте в Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh

В четверг, 17 ноября, на центральной площади Пайде прошла демонстрация: люди протестовали против повышения земельного налога. К акции присоединились и родители, недовольные тем, что бассейны в детских садах Пайде будут закрыты с декабря из соображений экономии средств.

Хотя послания на плакатах были резкими, а речи выступающих – подстрекательскими, акция протеста была вполне мирной. Если выступающий настаивал, ему салютовали, но потом революционные настроения снова стихали.

Однако полиции также пришлось отреагировать на демонстрацию, поскольку охрана передала им человека, который нарушил несколько правил. Если показ акробатических номеров на центральной площади не был большим нарушением, то распитию алкогольных напитков в общественном месте и приветствиям с поднятой рукой на центральной площади не место.

Фото: Dmitri Kotjuh

Дежурный руководитель отделения полиции Центральной Эстонии Валдур Мыттус подтвердил, что полиция задержала на демонстрации одного пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок и мешал мирной демонстрации. «На мужчину в отделении полиции составили протокол о правонарушении, после чего его отпустили домой», – пояснил Мыттус.

Подробнее об акции протеста читайте здесь

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