С сегодняшнего дня поездки по Эстонии будут занимать больше времени

В зимний период максимальная разрешенная скорость на дорогах Эстонии составит 90 и 100 км в час. В некоторых случаях ее могут повышать до 110 км/ч.

На всех дорогах 2+1 и на некоторых участках дорог 2+2 ограничение скорости остается 100 км/ч. В других местах максимально разрешенная скорость будет составлять 90 км/ч. В то же время в светлое время суток и при благоприятных дорожных условиях Департамент транспорта при помощи динамических дорожных знаков сможет повышать допустимую скорость до 110 км/час.

На новом участке Тартуского шоссе Выыбу – Мяо до тех пор, пока не заработают динамические дорожные знаки, максимальная скорость движения будет составлять 100 км/ч.

«Конечно, мы напоминаем участникам дорожного движения, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной. Необходимо следить за дорогой и условиями движения и выбирать соответствующую скорость», — сказал начальник отдела управления дорожным движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа.

«В условиях зимних дорожных условиях следует помнить, что обгон может занять значительно больше времени, а поскольку полосы обгона на дорогах 2+1 имеют ограниченную длину, следует избегать этого опасного маневра», – отметил Вайкмаа.

Чтобы безопасно добраться до места назначения, водителей призывают снизить скорость и учитывать дорожные условия.