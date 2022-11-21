«А совесть у них есть?» Сегодня станут известны жертвы расширения полигона Сил обороны

61-летний Мыттус, как и десятки других семей к западу от Выру, надеется, наконец, получить ясность после встречи членов совета волостей Выру, Рыуге и Антсла с министром обороны Ханно Певкуром (RE). Представители Сил обороны и Государственного центра оборонных инвестиций должны прояснить, останутся ли земли и домохозяйства местных жителей рядом Нурсипалу в связи с предлагаемым расширением полигона или нет. Придется ли людям переехать в другое место.