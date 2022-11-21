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«А совесть у них есть?» Сегодня станут известны жертвы расширения полигона Сил обороны

Прийт Пуллеритс
«А совесть у них есть?» Сегодня станут известны жертвы расширения полигона Сил обороны
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Маргус Мыттус, выращивающий семенные культуры почти три десятилетия, унаследовал от своих предков хутор.
Маргус Мыттус, выращивающий семенные культуры почти три десятилетия, унаследовал от своих предков хутор. Фото: Kristjan Teedema

​Два с половиной месяца назад Маргус Мыттус оставил свой дом в Выру одному из своих пяти сыновей и вместе с женой переехал в сельскую местность в получасе езды от города, но теперь он может стать бездомным.

61-летний Мыттус, как и десятки других семей к западу от Выру, надеется, наконец, получить ясность после встречи членов совета волостей Выру, Рыуге и Антсла с министром обороны Ханно Певкуром (RE). Представители Сил обороны и Государственного центра оборонных инвестиций должны прояснить, останутся ли земли и домохозяйства местных жителей рядом Нурсипалу в связи с предлагаемым расширением полигона или нет. Придется ли людям переехать в другое место.

Но куда и при каких условиях они до сих пор понятия не имеют.

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