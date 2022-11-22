Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в среду снизится по сравнению со вторником на 8,57 процента до 247,25 евро за мегаватт-час.
Экономить или нет? Узнайте, что будет со стоимостью электричества в среду
Экономить или нет? Узнайте, что будет со стоимостью электричества в среду
Самой высокой – 299,99 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой ночью с 3 до 4 часов – 139,57 евро за мегаватт-час.
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