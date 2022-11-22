Вт, 22.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Экономить или нет? Узнайте, что будет со стоимостью электричества в среду

BNS
Экономить или нет? Узнайте, что будет со стоимостью электричества в среду
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Электричество.
Электричество. Фото: Margus Ansu

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в среду снизится по сравнению со вторником на 8,57 процента до 247,25 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 299,99 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой ночью с 3 до 4 часов – 139,57 евро за мегаватт-час.

Ключевые слова
Наверх