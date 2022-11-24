Правительство обсудит выплату связанных с Россией пенсий

«Реальное положение дел таково, что Эстония должна выплачивать России 3 миллиона в квартал, а Россия Эстонии 1 миллион в квартал. Эстония смогла совершить свои выплаты, те люди, в том числе эстонские граждане, которых в России живут 243 человека, получат свои пенсии. Но обязательство со стороны России не выполнено, выплатить пенсии не удалось, потому что департамент социального страхования России перевел суммы в белорусский банк, но их три раза не получилось перевести в Эстонию», – пояснила Рийсало.

По словам министра, в Эстонии 413 человек, пенсия которых частично или полностью зависит от выработанных в России лет стажа, правительство обсудит выплату этих пенсий. «Можно сказать, что мы произведем с Россией так называемый клиринг, но это неточное выполнение договора», – отметила Рийсало, добавив, что необходимы также переговоры с МИД.

По мнению главы МИД Урмаса Рейнсалу, эта система была бы разумной. «Принципиально то, чтобы мы не дотировали обязанности российского государства», – сказал он.

По словам Рийсало, люди, оставшиеся без российской пенсии, частично получают эстонскую пенсию, а также могут ходатайствовать о прожиточном пособии. «Но это, разумеется, недостойный подход», – сказала она.