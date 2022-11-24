Поиски нового главы полиции затягиваются из-за разногласий соцдемов и реформистов

Ляэнеметс сообщил ERR, что он намерен встретиться со всеми фракциями в Рийгикогу, чтобы обсудить назначение нового гендиректора полиции и представить своего кандидата.

На этой неделе министр должен был встретиться с фракцией Партии реформ, которая, как говорят, единственная имеет возражения против кандидата, выдвинутого Ляэнеметсом – нынешнего вице-канцлера МВД Вейко Коммусааара. Но встреча была отменена.

Глава парламентской фракции реформистов Март Вырклаев сообщил ERR в четверг, что встреча была отменена по инициативе самого министра.

Однако Ляэнеметс сказал ERR, что отменил встречу, потому что Партия реформ хотела встретиться с ним наедине, а он хотел, чтобы на встрече присутствовал и его кандидат. Министр внутренних дел заявил, что, поскольку фракция Партии реформ – единственная, у которой есть возражения против представленного им кандидата, он хотел бы обсудить этот вопрос в первую очередь с ее членами.

По словам Ляэнеметса, сейчас согласовывается время новой встречи. Также министр намерен встретиться с другими фракциями в Рийгикогу, чтобы представить своего кандидата.

Генеральный директор PPA назначается правительством по предложению министра внутренних дел, но обычно его также утверждает правовая комиссия Рийгикогу, поэтому было сочтено целесообразным представить кандидата всем фракциям Рийгикогу.

Срок полномочий нынешнего генерального директора PPA Эльмара Вахера истекает в мае.