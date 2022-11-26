Проживающие в Эстонии украинские беженки мечтают вернуться домой: на родине их ждет квартира без кухни и гостиной

24 февраля в Украине началась война, когда наступит конец которой никто не может предсказать. В результате боевых действий тысячи украинцев искали убежище в других странах. Оксана Ефименко, ее дочь Ирина Степанова и их кошка Нюша также были вынуждены искать новый дом в Эстонии. Сейчас они нашли квартиру в Тюри и работу в Пайде. У них все хорошо в Эстонии, но их мысли каждый день с родной Украиной.