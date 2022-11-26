Проживающие в Эстонии украинские беженки мечтают вернуться домой: на родине их ждет квартира без кухни и гостиной

24 февраля в Украине началась война, когда наступит конец которой никто не может предсказать. В результате боевых действий тысячи украинцев искали убежище в других странах. Оксана Ефименко, ее дочь Ирина Степанова и их кошка Нюша также были вынуждены искать новый дом в Эстонии. Сейчас они нашли квартиру в Тюри и работу в Пайде. У них все хорошо в Эстонии, но их мысли каждый день с родной Украиной.
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В день начала войны мать и дочь ехали в больницу, поскольку матери Оксаны требовалось лечение. «Сначала мы ничего не поняли, но мой брат прислал мне сообщение, спрашивая, знаю ли я, что началась война. Когда мы приехали в город Краматорск, где была больница, уже было слышно, что бомбят аэропорт», – вспоминает Оксана.
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