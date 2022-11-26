Второго чуда не произошло: Саудовская Аравия проиграла полякам

Напомним, что в предыдущем матче саудиты обыграли сборную Аргентину и на этот матч с Польшей были настроены весьма решительно. Однако в этот раз удача от сборной отвернулась, несмотря на яростную игру.

Первый гол принадлежит польской сборной – благодаря Роберту Левандовскому оРоРрПольша пробивает оборону и Петр Зелинский на 40-й минуте закатывает очень красивый гол саудитам.

А саудиты не смогли воспользоваться своим правом на пенальти, который был назначен после просмотра VAR. Изначально главный судья встречи Вилтон Сампайо не зафиксировал нарушения правил в штрафной площади польской сборной. Салем Аль-Давсари подошёл к «точке» и не смог поразить ворота с 11-метрового: вратарь поляков Войцех Щенсны отбил мяч. Также голкипер отбил добивание от игроков Саудовской Аравии. Отыграться саудиты не смогли и на перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу Польши.

Второй тайм также прошел внапряженной борьбе. Прекрасная попытка закатить гол была предпринята на 78-й минуте – попытался отличиться Аль- Малки, но мяч пролетел мимо ворот. Полузащитник от расстройства просто рухнул на газон. Спустя минуту саудиты попытались атаковать еще раз, но и в этот раз мимо.

На 82-1 минуте Левандовский пользуется возможностью и закатывает в ворота саудитов второй гол. 2:0. На 90-й минуте Левандовский пытается вновь атаковать, но вратарь саудитов Аль-Увайс спасает свою сборную от третьего гола от поляков.

96-я минута принесла еще одну попытку саудитов атаковать ворота Польши. Но звезды в этом матче сложились явно не в пользу тех, кто совсем недавно обыграл сборную Аргентины.