Роналду получил предложение, от которого не отказываются

По данным газеты, форвард близок к подписанию контракта сроком на 2,5 года. За это время он сможет заработать полмиллиарда евро, в эту сумму включены зарплата и рекламные доходы.

В Саудовской Аравии уверены, что переход Роналду в «Аль-Наср» поспособствует популяризации футбола в стране и за ее пределами. Шансы на переход португальца в «Аль-Наср» оцениваются как высокие, так как он не получал подобных предложений ни из европейских клубов, ни из США.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду. Соглашение действовало до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Таким образом, 37-летний нападающий остался без клуба в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.