Друг закрыл дверь и ушел спать: спасатели выручили из беды трех застрявших на балконе мужчин

В воскресенье в 7.35 утра спасателей вызвали в жилой дом в Ласнамяэ: три человека во время домашнего праздника в квартире на седьмом этаже вышли на балкон, а вернуться в комнату не смогли, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Спасательного департамента.