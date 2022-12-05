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Друг закрыл дверь и ушел спать: спасатели выручили из беды трех застрявших на балконе мужчин

BNS
Друг закрыл дверь и ушел спать: спасатели выручили из беды трех застрявших на балконе мужчин
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Фото: Arved Breidaks

В воскресенье в 7.35 утра спасателей вызвали в жилой дом в Ласнамяэ: три человека во время домашнего праздника в квартире на седьмом этаже вышли на балкон, а вернуться в комнату не смогли, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Спасательного департамента.

Как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, трое участвовавших в домашнем празднике мужчин вышли на балкон, а четвертый закрыл их там и уснул в комнате.

Спасатели установили лестницу и помогли всем троим выбраться в тепло помещение подъезда, где они остались ждать прихода техника, чтобы он помог им открыть дверь квартиры.

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