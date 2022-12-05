В воскресенье в 7.35 утра спасателей вызвали в жилой дом в Ласнамяэ: три человека во время домашнего праздника в квартире на седьмом этаже вышли на балкон, а вернуться в комнату не смогли, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Спасательного департамента.
Друг закрыл дверь и ушел спать: спасатели выручили из беды трех застрявших на балконе мужчин
Друг закрыл дверь и ушел спать: спасатели выручили из беды трех застрявших на балконе мужчин
Как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, трое участвовавших в домашнем празднике мужчин вышли на балкон, а четвертый закрыл их там и уснул в комнате.
Спасатели установили лестницу и помогли всем троим выбраться в тепло помещение подъезда, где они остались ждать прихода техника, чтобы он помог им открыть дверь квартиры.