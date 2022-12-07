«Прячущийся танкер». Эксперты показали, как Россия может уходить от нефтяных санкций

Организация Global Fishing Watch по заказу министерства обороны США отследила и сверила сигналы транспондера и спутниковые снимки российского танкера «Капитан Щемилкин» и выяснила, что в мае-августе команда танкера дважды пыталась скрыть его реальное местоположение, выдавая для морской Автоматической идентификационной системы (AIS) неверные координаты.

Об этом сообщает газета Financial Times, которая провела независимую проверку выводов Global Fishing Watch.

Financial Times отмечает, что этот прием и раньше использовали суда, тайно перевозившие нефть из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, газета напоминает, что, по данным морских брокеров, Россия перед введением эмбарго и ценового потолка на ее нефть скупила целый «теневой флот» из сотни с лишним танкеров.

С 5 декабря в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на российскую нефть, поставленную танкерами; с этого же дня страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель – поставки по цене выше этой не могут быть застрахованы в компаниях этих стран, а они фактически контролируют весь мировой рынок.