ЕС намерен согласовать девятый пакет санкций на этой неделе

Отвечая на вопрос, какая именно страна ЕС блокирует санкции, он отметил, что не будет указывать на тех, кто выступает против. «У нас нет стопроцентного согласия. Дело не в одной стране, хотя я знаю, какую именно вы имеете в виду», – сказал дипломат, намекая на то, что Венгрия открыто выступает против введения новых санкций против России. Боррель объяснил, что суть поиска общего решения состоит в том, чтобы согласовать, «какие исключения мы можем имплементировать, чтобы санкции не оказывали побочного эффекта» и вместе с тем оставались действенными.