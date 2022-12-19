Эстонская пара керлингистов Марие Калдвеэ и Харри Лилль выиграла финальный турнир Большого шлема в Канаде, победив сильнейших в мире керлингистов - швейцарскую пару Перре - Риос со счётом 11:2.
В финале турнира Большого шлема по керлингу наши спортсмены выиграли финал
В финальном турнире Большого шлема наша пара спортсменов оставалась непобедимой, одолев на своем пути к победе, среди прочих, две из трех лучших в мире пар керлингистов. В данный момент Калдвеэ и Лилль занимают седьмое место в мировой рейтинговой таблице.
Харри Лилль отметил, что на турнире они играли против очень сильных команд.
«Мы оба провели очень хороший турнир. Наши соперники являлись сильнейшими в мире, но мы не дали им много возможностей», — сказал Лилль. Мари Калдвеэ добавила, что победа в первую очередь является результатом проделанной до сих пор работы.
В финале нашим спортсменам пришлось противостоять лучшей паре мира – представителям Швейцарии Перре и Риос. В первом туре эстонцы выиграли у соперника четыре очка и сохранили инициативу в игре. Матч завершился на шестом туре, в котором Калдвеэ и Лилль снова набрали четыре очка и добились уверенной победы с результатом 11:2.
В первом матче турнира эстонцы с разгромным счетом 10:3 обыграли также швейцарскую пару Рупп - Вундерлин, которые располагаются на третьем месте в мировом рейтинге. Калдвеэ и Лилль, лидировавшие в игре, набрали три очка во втором раунде и четыре в седьмом, и не оставили соперникам шанса выиграть больше одного очка ни в одном из сыгранных раундов.
Во второй встрече эстонцы соревновались с канадской парой Вигл - Эппинг, которые занимают шестое место в мировом рейтинге. Матч закончился со счетом 9:6 в пользу эстонцев. Третьими соперниками стали канадцы Джонс и Лэнг, у которых они выиграли со счетом 8:7. В полуфинале Калдвеэ и Лилль обыграли канадскую пару Армстронг - Стюарт, вновь не дав шанса соперникам, матч завершился в пользу эстонцев со счетом 10:1.
Финальные соревнования Кубка мира Mixed Doubles Superseries прошли в Брантфорде, недалеко от Торонто (Канада). На финальную стадию турнира Большого шлема были приглашены лучшие смешанные пары мира. Завершающим этапом Mixed Doubles Superseries стал Players Championship, на который были приглашены лучшие пары из предыдущих четырех этапов, всего 24 команды.