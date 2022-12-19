В финале турнира Большого шлема по керлингу наши спортсмены выиграли финал

В финальном турнире Большого шлема наша пара спортсменов оставалась непобедимой, одолев на своем пути к победе, среди прочих, две из трех лучших в мире пар керлингистов. В данный момент Калдвеэ и Лилль занимают седьмое место в мировой рейтинговой таблице.

Харри Лилль отметил, что на турнире они играли против очень сильных команд.

«Мы оба провели очень хороший турнир. Наши соперники являлись сильнейшими в мире, но мы не дали им много возможностей», — сказал Лилль. Мари Калдвеэ добавила, что победа в первую очередь является результатом проделанной до сих пор работы.

В финале нашим спортсменам пришлось противостоять лучшей паре мира – представителям Швейцарии Перре и Риос. В первом туре эстонцы выиграли у соперника четыре очка и сохранили инициативу в игре. Матч завершился на шестом туре, в котором Калдвеэ и Лилль снова набрали четыре очка и добились уверенной победы с результатом 11:2.

В первом матче турнира эстонцы с разгромным счетом 10:3 обыграли также швейцарскую пару Рупп - Вундерлин, которые располагаются на третьем месте в мировом рейтинге. Калдвеэ и Лилль, лидировавшие в игре, набрали три очка во втором раунде и четыре в седьмом, и не оставили соперникам шанса выиграть больше одного очка ни в одном из сыгранных раундов.

Во второй встрече эстонцы соревновались с канадской парой Вигл - Эппинг, которые занимают шестое место в мировом рейтинге. Матч закончился со счетом 9:6 в пользу эстонцев. Третьими соперниками стали канадцы Джонс и Лэнг, у которых они выиграли со счетом 8:7. В полуфинале Калдвеэ и Лилль обыграли канадскую пару Армстронг - Стюарт, вновь не дав шанса соперникам, матч завершился в пользу эстонцев со счетом 10:1.