Суммы ущербов в результате пожаров за год увеличились вдвое

Самыми сложными являются пожары в многоквартирных жилых домах, где в результате одного пожара в сложную ситуацию может попасть множество семей. «Пожар и пожарная вода могут сделать дом совершенно непригодным для проживания – в худшем случае здание может остаться без крыши, отапливать его будет невозможно, и в нем не будет ни воды, ни электричества. В таком случае сначала приходится восстановить общую часть дома, и только после этого черед дойдет до восстановления непосредственно квартиры, – подчеркнула Кальберг. – Облегчить ситуацию может предусмотренное в договоре страхования возмещение расхода на временное жилье, то есть на съемную квартиру, однако каждому пострадавшему все равно хочется как можно быстрее вернуться в собственный дом».

Очень важным является и наличие страхования ответственности, помогающее клиентам оплатить требования, которые могут быть им представлены другими пострадавшими. «Если в квартире опрокидывается свеча, рядом с которой расположено много легковоспламеняющегося материала, такого как шторы и газеты, то огонь распространится очень быстро, и пожар может охватить квартиру за считанные секунды. Кроме того, при пожаре в многоквартирном доме повреждения от дыма и сажи зачастую получает как подъезд, так и фасад здания, а пожарная вода стекает на находящиеся ниже этажи, – привела пример Кальберг. – В таком случае суммы по требованиям о возмещении ущерба обычно достигают тысяч евро, и при наличии страхования ответственности они возмещаются клиенту».