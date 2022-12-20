По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каасика, потолок цен на газ, согласованный министрами Европейского союза в понедельник, вероятно, не окажет немедленного влияния на стоимость газа, поскольку потолок призван снизить вероятность чрезвычайно высоких цен путем ограничения биржевой цены.
Eesti Gaas: потолок цен не окажет быстрого влияния на стоимость газа
Маргус Каасик сказал BNS, что в настоящее время стоимость газа значительно ниже потолка цен. В перспективе высокой стоимости газа может не быть благодаря потолку цен, особенно если она выросла по спекулятивным причинам.
Руководитель Эстонского газового союза Хайко Хейтур сказал BNS, что пока сложно комментировать, как потолок цен повлияет на рынок. «С одной стороны, это очень хорошо и для потребителей, и для участников рынка, потому что высокие цены никому не нравятся. С другой стороны, это прямое вмешательство в свободный рынок, что, на наш взгляд, нехорошо и последствия которого трудно предсказать», - сказал Хейтур.
В понедельник министры энергетики Европейского Союза достигли договоренности о создании временного механизма коррекции рынка газа, то есть потолка цен, установив его на уровне 180 евро за мегаватт-час.