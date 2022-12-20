Eesti Gaas: потолок цен не окажет быстрого влияния на стоимость газа

Маргус Каасик сказал BNS, что в настоящее время стоимость газа значительно ниже потолка цен. В перспективе высокой стоимости газа может не быть благодаря потолку цен, особенно если она выросла по спекулятивным причинам.

Руководитель Эстонского газового союза Хайко Хейтур сказал BNS, что пока сложно комментировать, как потолок цен повлияет на рынок. «С одной стороны, это очень хорошо и для потребителей, и для участников рынка, потому что высокие цены никому не нравятся. С другой стороны, это прямое вмешательство в свободный рынок, что, на наш взгляд, нехорошо и последствия которого трудно предсказать», - сказал Хейтур.